America Ferrera svela la reazione alla nomination agli Oscar 2024 | pur non nascondendo un po' di disappunto

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'attricehato la sua, il sostegno delle co-star di 4 amiche e un paio di jeans e la delusione per l'assenza di Greta Gerwig e Margot Robbie.hato la suanotizia di aver ottenuto unagraziesua interpretazione nel film Barbie, nonperò ilprovato nel sapere che Greta Gerwig e Margot Robbie sono state "snobbate" dall'Academy. L'attrice, per la prima volta nella rosa delle possibili ...

Le attrici del cult movie 4 amiche e un paio di jeans si sono ritrovate a New York per una proiezione di Barbie, nel quale America Ferrera recita un ... (vanityfair)

Chi ha visto il film Barbie certamente non ha dimenticato il monologo di America Ferrera nei panni di Gloria. L’attrice racconta cosa significa ... (news.robadadonne)

In una intervista con l’intervista Variety, la star America Ferrera ha parlato chiaramente della sua posizione, ma anche dei suoi sentimenti, riguardo la mancata nomination agli Oscar delle sue ...L'attrice America Ferrera ha svelato la sua reazione alla nomination agli Oscar 2024, il sostegno delle co-star di 4 amiche e un paio di jeans e la delusione per l'assenza di Greta Gerwig e Margot Rob ...La decisione di non nominare Greta Gerwig nella categoria Oscar alla Miglior Regia ha destato molto scalpore: America Ferrera si unisce alle proteste.