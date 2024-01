Amalfi | conclusi i lavori alla strada “Monterosso – Montefinestre”

Leggi su zon

(Di martedì 23 gennaio 2024) Uno dei belvedere più suggestivi della Costieratana affacciato com’è sullo specchio di mare che va da Capo d’Orso fino al promontorio su cui sorge l’ex convento Santa Rosa. E’ lainterpoderale “”, in questi ultimi mesi è stata oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria, voluto dall’Amministrazione Comunale diguidata dal Sindaco Daniele Milano, e che ha previsto il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione e il consolidamento dell’area di sosta finale. L’intervento di manutenzione straordinaria ha trasformato la piccola arteria in uno dei belvedere più suggestivi della Costiera da vivere sia di giorno che di notte. Per un ammontare complessivo di circa 130mila euro, sono stati messi in sicurezza alcuni tratti di un ...