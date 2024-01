Amalfi | conclusi i lavori alla strada “Monterosso – Montefinestre”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUno dei belvedere più suggestivi della Costieratana affacciato com’è sullo specchio di mare che va da Capo d’Orso fino al promontorio su cui sorge l’ex convento Santa Rosa. E’ lainterpoderale “”, in questi ultimi mesi è stata oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria, voluto dall’Amministrazione Comunale diguidata dal Sindaco Daniele Milano, e che ha previsto il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione e il consolidamento dell’area di sosta finale. Per un ammontare complessivo di circa 130mila euro, sono stati messi in sicurezza alcuni tratti di un lungo sentiero panoramico nella frazione di Vettica di, che offre una tra le viste più belle sulla nostra Costiera e ...

Per fornire un fermo alla sosta selvaggia nel Centro Storico di Salerno, la Municipale ha emesso varie multe. I controlli sono più stretti Controlli definitivi e davvero serrati, per mettere fine e ...Oggi, martedì 23 gennaio, inizia la vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo: prezzi, orari, come e dove acquistare i preziosi tickets Da oggi, martedì 23 gennaio, gli appassionati della ...Uno dei belvedere più suggestivi della Costiera Amalfitana affacciato com'è sullo specchio di mare che va da Capo d'Orso fino al promontorio su cui sorge l'ex convento Santa Rosa. E' la strada interpo ...