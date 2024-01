Alunna di 16 mesi investita all’asilo | maestra condannata a due anni e al risarcimento danni

Il docente critica la foto dell’alunna - il padre va a scuola e minaccia di decapitarlo. Condannato a sei mesi di carcere. Accade in Francia

Un padre di un'alunna è stato Condannato in Francia a sei mesi di prigione per aver minacciato un docente. Così segnala il quotidiano locale "La ... (orizzontescuola)