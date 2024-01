Altri guai per Fabrizio Corona | di nuovo a processo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 23 gennaio 2024)per. L’ex fotografo dei vip è stato rinviato a giudizio per tentata estorsione dopo la denuncia di una donna trentenne che si era rivolta a lui nel 2021 per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che voleva pubblicare. “Non vediamo l’ora di vedere cosa succederà in udienza ci saranno le sorprese”, ha dichiarato l’avvocata Cristina Morrone che difendecon il legale Ivano Chiesa.Leggi anche:, nuova condanna! Cosa ha combinato questa volta I fatti Tutto risale al 2022 quando la donna si era rivolta aper dei servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. Stando alla versione della vittima, tra i due ci sarebbe stato un diverbio sull’attività di ...