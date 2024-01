Alloggi a canone concordato | domande entro il 14 febbraio e addio affitto per sempre

(Di martedì 23 gennaio 2024) Per accedere gliè necessario presentare la domandail 14. Così potrai direalper. Di recente è stata comunicata l’apertura del bando per accedere all’assegnazione di. Stiamo parlando di una modalità di contratto di locazione che prevede di usufruire di una serie di benefici e agevolazioni fiscali, in presenza di determinate condizioni. Il– Cityrumors.itIl contratto di locazione apermette all’inquilino e al proprietario di beneficiare di importanti agevolazioni fiscali. Ci riferiamo alla cedolare secca e ...

La coperta è corta e non basta a fronteggiare le emergenze di via Funghini e via degli Accolti. Raffaelli: "Entrare ridotte, c’è ossigeno fino al 2025. Manca un milione per spese straordinarie".Spingere i proprietari ad abbassare i canoni d'affitto in cambio di sconti su Imu ... Il caro affitti e i fuori sede a basso reddito Il tema è sempre caldo: mancano alloggi adeguati per gli studenti ...Nell’agosto scorso cinque alloggi erano già stati consegnati ad Acer (Azienda ... in situazioni di difficoltà economiche ed essere assegnati in locazione a canone agevolato di Edilizia residenziale ...