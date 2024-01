Alessandro Gonzato | vogliono fermare il calcio

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il baffo armato della Schlein, Sandro Ruotolo, è caldo e spara all'impazzata: il responsabile Dem della comunicazione - e che comunicazione - sogna di chiudere gli stadi eil. «Sconfitta a tavolino della squadra di chi compie atti razzisti», tuona l'ex comunista fulminato sulla via di Elly, «e interruzione definitiva della partita, non solo cinque minuti di sospensione». Il fine ultimo, al Nazareno - ma non c'è ancora la conferma ufficiale - pare sia quello di costringere gli italiani a vedere gli speciali sul “pericolo fascismo” anche nel fine settimana. Come Fantozzi e i dipendenti della Megaditta condannati dal professor Guidobaldo Maria Riccardelli alla Corrazzata Potëmkin al posto di Italia-Inghilterra. Insomma, fosse per il Pd, addio Domenica Sportiva, Pressing e frittatone di cipolla con annessa familiare di Peroni ...