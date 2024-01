«Alcuni arbitri più protetti di altri dall’Aia | c’è il rischio che si falsino i campionati»

(Di martedì 23 gennaio 2024) La trasmissione “Le Iene” ha intervistato un arbitro di Serie A attualmente in attività. L’intervista andrà in onda nella puntata di questa sera. L’arbitro che è rimasto anonimo per ovvie ragioni, ha parlato di decisione politiche interne all’Aia e di errori anomali che determinano le carriera degliin Serie A. Nell’intervista, anticipata da Calcio & Finanza, si parla di alcune anomali che sarebbero inspiegabili agli addetti ai lavori. Sotto accusa diversi episodi che riguardano principalmente Inter, Milan e Juventus. Il direttore di gara ha deciso di parlare in forma anonima «perché sono ancora in attività e certamente ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti da parte dei vertici dell’Associazione italiana, che danneggerebbero pesantemente la mia carriera». Errori arbitrali anomali «Quest’anno ci sono stati tantissimi ...

