Albano | si indaga su Fleximan «Esaltarlo è un reato»

AUTOVELOX. Partiti gli accertamenti dopo il raid di domenica. Sopralluogo e rilievi della polizia locale. Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispo ...I carabinieri acquisiscono le immagini dal rifugio e dal ristorante. L’assessore di Colle Santa Lucia: al lavoro per riaccendere l’apparecchio ...ALBANO SANT'ALESSANDRO. "Fleximan", il killer degli autovelox, ha colpito ancora. Questa volta in Lombardia, in provincia di Bergamo, sulla strada statale 42 che da Albano Sant'Alessandro porta sino a ...