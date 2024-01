Albano Laziale 23enne prova a vedere marijuana a Carabinieri in borghese nei pressi di Villa Doria… Arrestato per spaccio

Ad Albano Laziale , provincia di Roma, una donna si è sveglia ta trova to il suo compagno 33enne morto e riverso in terra. Sul corpo non è stato trova to ... (247.libero)

Albano, pulizie anche in periferia sulle vie Colle Nasone, Montagnano e Roncigliano, in campo l'assessore Maurizio Sementilli ...Opportunità di lavoro a tempo indeterminato in provincia di Roma per magazzinieri e scaffalisti. Stipendio di € 1.200 al mese. Ecco i dettagli e come inviare la candidatura.Nel fine settimana (20 e 21 gennaio), i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito dei controlli capillari su tutto il territorio, in particolare nei comuni di Albano Laziale, ...