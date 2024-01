Al Teatro Ghione debutta “Non gioco più Pandimiglio canta Mina”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 27 e 28 gennaio 2024 ore 20.45 In occasione dei 70 anni della televisione italiana, un omaggio ae a personaggi fondamentali come AntonelloFalqui. In occasione dei 70 anni della televisione Italiana la poliedrica artista Donatella, considerata la più bella voce delitaliano, ha deciso di dedicare un omaggio ae a personaggi fondamentali come Antonello Falqui, regista e autore di tanti programmi e in special modo varietà e per questo il 27 e 28 gennaio 2024 ildi Roma ospiterà lo spettacolo “Nonpiù.”. Dopo il grandissimo successo della scorsa stagione con il concerto/tributo a Barbra Streisand, “Timeless Barbra”, l’artista porta in scena ...