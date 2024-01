Al Teatro de’ Servi tornano gli appuntamenti con la stand-up comedy

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Hashimoto ha fatto anche cose buone Di e con Giulia Nervi Martedì 30 gennaio ore 21de’-Roma Giorgio Magri LIVE Mercoledì 31 gennaio ore 21de’Doppio nuovo appuntamento con la-upalde’il 30 gennaio con Giulia Nervi e il suo HASHIMOTO HA FATTO ANCHE COSE BUONE e il 31 gennaio con il LIVE di Giorgio Magri. Cosa succede se da un giorno all’altro, dopo un lungo periodo costellato da fastidi e disturbi strani e difficili da interpretare, scopri di essere entrata a far parte degli abitanti del fantastico regno di Hashimoto? Quel mondo incredibile in cui, come seduti al tavolino di un bar, tra uno sbalzo d’umore, un buco di memoria e una vampata, ci si confronta tra concittadini affetti dalla stessa ...