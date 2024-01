Al-Shabab-Roma | i convocati di De Rossi | out Dybala | c'è Belotti

(Di martedì 23 gennaio 2024) Niente Arabia Saudita per Paulo. L'argentino, uscito nel secondo tempo sabato col Verona, non risulta nella lista deidi...

La Roma di Daniele De Rossi è pronta a partire verso Riad. I giallorossi sono scesi in campo questa mattina per preparare l'amichevole infrasettimanale contro l'Al-Shabab che si svolgerà domani alle ...Daniele De Rossi ha debuttato con una vittoria sulla panchina della Roma: 2-1 al Verona in campionato e i cori dei tifosi che hanno accolto con grande entusiasmo.Il primo imminente è rappresentato dall’amichevole contro l’Al-Shabab, organizzata per motivi commerciali in seguito al nuovo sponsor sulle maglie giallorosse. La squadra guidata da De Rossi volerà ...