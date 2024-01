Aguerd | Milan e Roma se lo contendono per l’estate

Nayef Aguerd è finito nel mirino di Roma e Milan per il mercato di gennaio, ma il West Ham ha deciso di non cedere il difensore marocchino,... (calciomercato)

Alle ore 18:00 esordisce il forte Marocco nella Coppa d'Africa con il match inaugurale del proprio raggruppamento che li mette di fronte alla meno quotata Tanzania. Tracce di Serie A ...Sulle sue tracce soprattutto tre club, ovvero Milan, Sporting Club di Portogallo e Eintracht Francoforte. Diciotto anni, Ibrahimovic è nel settore giovanile del Bayern Monaco dal 2018. In questa ...Bennacer ritorna in campo con la maglia dell’Algeria: oggi prima amichevole per il centrocampista rossonero in vista della Coppa d’Africa Ismael Bennacer, dopo essere ritornato in campo lo scorso 2 di ...