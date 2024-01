Aggiornamento ATA terza fascia | Uil Scuola Rua | “No a rinvii A tutti la possibilità di conseguire la certificazione entro un anno”

(Di martedì 23 gennaio 2024) "A pochi giorni dalla sottoscrizione definitiva della parte normativa del contratto nazionale19/21, che la Uilnon ha sottoscritto, si apre, come più volte da noi preannunciato, la stagione delle conseguenze negative che questo nuovo contratto creerà ai lavoratori della" così n una nota la UilRua in merito alladello slittamento dell'delle graduatorie ATA di. L'articolo .

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il trequartista del West Ham United Jarrod Bowen è in dubbio per la trasferta della sua squadra contro lo ... (justcalcio)

... con chi studenti, docenti, dirigenti, personale amministrativo eogni giorno vive ... temi che comunque verranno approfonditi in ulteriori momenti di confronto e. Il Presidente ha, ...Sembra aver sollevato un muro di proteste la proposta di posticipare al 2025 l'delle graduatorie di terza fascia del personale. Dopo il fronte sindacale, si è aggiunta la politica, che potrebbe dare una svolta in tal senso. Tutto è iniziato dalla proposta della ...La notizia di un possibile slittamento al 2025 delle graduatorie ATA Terza Fascia, utili per le supplenze nelle Scuole, ha creato il panico tra i precari del mondo della scuola appartenente alla ...Da quando era solo una bambina le sue giornate trascorrevano tra violenze e insulti: il padre abusava di lei, mentre la madre fingeva di non accorgersi di nulla, e poi i genitori le impedivano ...