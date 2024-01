Aggiornamento Android 14 One UI 6 0 disponibile per Samsung Galaxy A13 4G | Dettagli e Ultime Notizie

Leggi su windows8.myblog

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’14 One UI 6.0 è finalmenteper i possessori delA13 4G. Tre settimane dopo il rilascio per la variante 5G, il roll-out sembra aver preso il via in Corea il 18 gennaio, mentre altri mercati ancora attendono. Nonostante … ?