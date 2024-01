Afragola | scoperto deposito di “auto rubate” | “Qui ladri smontano pezzi per rivenderli”

AFRAGOLA – Ad Afragola esisterebbe un deposito di auto rubate che i ladri utilizzerebbero per smontarle per ricavarne pezzi di ricambio da rivendere. A denunciarlo è un cittadino che si è rivolto al ...Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via Umbria a Melito di ...Napoli, 17 gen 17:40 - (Agenzia Nova) - Nella scorsa giornata gli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto prevenzione crimine Campania ...