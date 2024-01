AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – NFL Divisional Round | 49ers e Chiefs col brivido Avanti anche Lions e Ravens

Leggi su sportface

(Di martedì 23 gennaio 2024) Esaurito il wild card weekend, restano in gara 6 squadre a cui si aggiungonoe 49’s che, esentate dal primo turno di playoff, hanno svolto una settimana extra di lavoro. Questi 8 team sono pronti a giocarsi ilplayoff al fine di arrivare alle finali di Conference. Tornando indietro di 7 giorni non sono mancate le sorprese. Se nella AFC l’eliminazione dei Browns, seppur non esattamente attesa, può essere considerata la naturale conclusione di una serie incredibili di coincidenze sfortunate (troppi infortuni nei ruoli chiave a cui sopperire in un momento così delicato della stagione), le sconfitte di Cowboys e Eagles hanno destato molto più scalpore. Già nel commento alla partita di Tampa abbiamo osservato come Philadelphia non si sia mai presentata sul campo (almeno non con la testa), staccando la spina a fine novembre a seguito della ...