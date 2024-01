Acquesta Alleati con Te contro Bandecchi | “Deve chiedere perdono”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 23 gennaio 2024) ROMA – «Il sindaco Stefanodovrebbea tutte le donne e agli uomini che si sentono offesi dalle sue parole. E siamo la stragrande maggioranza! Il linguaggio scurrile che ha usato evidenzia in tutta chiarezza la vuotaggine totale di pensiero». E’ quanto dichiara Catia(foto), giornalista, scrittrice e presidente di “con Te”, commentando le parole che il sindaco di Terni, Stefano, ha pronunciato in consiglio comunale durante la discussione di un atto proposto dalle minoranze sulla violenza di genere. «Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce… Se poi non ci riesce, invece torna a casa», ha detto. Dopo queste frasi, l’opposizione ha abbandonato l’aula. ...