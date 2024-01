Accordo Italia-Albania | M5s attacca | “Atto propagandistico del governo a carico degli italiani | 650 milioni di euro buttati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le opposizioni, alla Camera, hanno proposto la sospensiva relativa al disegno di leggo di ratifica del protocollo di gestione dei migranti tra. A presentare l’iniziativa è stato Alfonso Colucci del Movimento 5 stelle, che ha messo in luce come, qualora il Parlamento approvasse il documento, l’si troverebbe in difficoltà, poiché Tirana ha deciso di vincolare l’approvazione del protocollo al parere della Corte costituzionale albanese. Colucci hato anche il contenuto dell’che “viola i diritti umani e numerosi articoli della nostra Costituzione” e ne ha criticato il costo: “Seicentocinquantadiper non risolvere nulla. È un...