Abc e Vanvitelli siglano accordo sulla digitalizzazione

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL'Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per il ciclo integrato delle acque, e il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli studi della Campania 'Luigi' hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per ladel patrimonio documentale di Abc. Ogni attività di riordino, descrizione, metadatazione e restauro dei documenti custoditi nell'archivio storico dell'azienda sarà sottoposta ad autorizzazione della Soprintendenza archivistica. L'azienda, le cui origini risalgono al 1885, vanta un patrimonio documentale di grandi dimensioni e di assoluta rilevanza sul piano storico, giuridico, economico e sociale. "Abc custodisce documenti di grande interesse storico e sociale nel proprio archivio che risalgono alle origini dell'azienda – sottolinea Alessandra Sardu, presidente Abc – si ...

