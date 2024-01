“Abbagnato finta bionda incapace” | condannata la madre di una ballerina

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 Una donna di 67 anni è stataper diffamazione nei confronti della direttrice del Teatro dell’Opera Eleonora. Sarebbe stata lei, secondo quanto ricostruito dall’accusa, a inviare delle lettere anonime contro la primadell’Operà di Paris, accusandola di aver favorito alcune danzatrici a discapito di altre. La prima è dell’ottobre 2016 ed è diretta ai vertici della Fondazione: “Questa maledetta donna usa l’ente a suo uso e consumo. Mandala via subito!”. Secondo l’accusatrice, Giulia Di Stasi, la“insieme al suo socio, l’imprenditore nel settore della danza, dell’arte e del balletto Daniele Cipriani, ha progettato di far morire il corpo di ballo per creare una compagnia loro”. Non ascoltata, Di Stasi ci riprova con una mail: “Padre ...