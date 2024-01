A Visco il 25 gennaio simulazione di incidente con IT-alert

Leggi su udine20

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si fingeràin stabilimento industriale TriesteGiovedì 25in Friuli Venezia Giulia si testerà la messaggistica di allertamento alla popolazione per lo scenario dirilevante in uno stabilimento industriale. L’impianto prescelto per il test di esercitazione è il deposito di prodotti petroliferi in Comune di(Udine). Lo ha reso noto l’assessore regionale con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi. “Dopo la fase di test tecnologici che si è conclusa lo scorso 13 ottobre 2023 coinvolgendo tutte le Regioni e Province autonome italiane, la sperimentazione di IT-– ha rilevato Riccardi – prosegue. Se l’esito sarà positivo, il sistema potrà diventare operativo ed essere impiegato per diverse tipologie di rischio. Si tratta di un vero e proprio allenamento per ...