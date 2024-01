A Silvia Chirico il Self M-aid Award della Fondazione Carlo Mendozzi

(Di martedì 23 gennaio 2024)è la vincitrice diM-aid, il Premio istituito dallaper valorizzare le idee e i progetti innovativi dei giovani imprenditori nel settoregelateria epasticceria. La premiazioneprima edizione del contest si è svolta presso la fiera SIGEP di Rimini, dove sono stati svelati i vincitori che hanno ritirato i simbolici assegni grazie ai quali, potranno continuare ad investire sulla propria professionalità o sulla propria azienda in strumentazioni o corsi di formazione. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata, giovane imprenditrice salernitana, che ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia ad Ascea, in ...

