A Roma un 21enne trovato morto nel cortile di una scuola elementare VIDEO

(Di martedì 23 gennaio 2024) AGI - Il cadavere di unè statosulle rampe interne a ridosso deldellaNazario Sauro nel quartiere Trionfale a, nei pressi della recinzione. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, i colleghi del commissariato Prati e gli uomini della Polizia Scientifica, che lo hanno identificato. Il ritrovamento del corpo risale a metà mattina, ma non è escluso che l'uomo siada diverse ore. Questo sarà chiarito solo con l'esame autoptico. A trovare il cadavere delè stato un impiegato della, arrivato stamani sul luogo di lavoro. Due sono le ipotesi al momento: il gesto volontario e l'omicidio. Al momento, secondo quanto si apprende, la prima ipotesi sembrerebbe la più ...

