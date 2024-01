A che ora partono oggi gli italiani nel gigante di Schladming | n di pettorale | programma | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024), martedì 23 gennaio, inilmaschile di, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla Planai, una Night Race che regalerà ancora tanto spettacolo. La prima manche inizierà alle 17.45, mentre la seconda run alle 20.45 e la domanda sarà sempre la stessa: chi riuscirà a battere Marco Odermatt? Il fuoriclasse svizzero è in serie vincente da ben sette gare e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. E’ lui, infatti, il favorito per il successo anche in questa circostanza, mettendo nel mirino l’ottava affermazione stagionale, nel computo complessivo, reduce dal podio nella discesa di Kitzbühel (13° nell’annata). Numeri impressionati e vedremo se Odermatt saprà aggiornarli. In casa Italia saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza, ovvero Filippo Della Vite col ...