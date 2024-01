23 gennaio 2008 | la dedica dell’Atalanta al presidente Ruggeri ai danni del Milan

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024) La vittoriacontro ilta alIvan: colpito da un malore la settimana prima Uno dei momenti più delicati della storia modernaè sicuramente l’improvviso malore che ha colpito ilIvannel: malattia che l’avrebbe tenuto in uno stato assai delicato fino alla sua scomparsa nel 2013, tra il cordoglio e la tristezza di tutto il mondo nerazzurro. Quando arriva la notizia, la squadra di Delneri è abbastanza scossa emotivamente, ma avente quella forza di reagire per il numero uno nerazzurro: al di là che la rosa abbia già un gruppo competitivo e fortemente vicino alla zona UEFA, nonostante alcuni problemi in difesa. L’occasione ...