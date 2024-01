Zuppi difende le benedizioni delle coppie omosessuali | “Compito della Chiesa interessarsi di tutti”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il cardinale Matteoil via libera di Papa Francesco alle benedizione: “Èdi”, ha detto il presidenteConferenza episcopale italiana ricordando che ciò non rappresenta assolutamente una “deroga” degli “insegnamenti del Magistero”., aprendo i lavori del Consiglio episcopale permanente in corso a Roma, fa cerchio intorno al Pontefice, dopo la forte polemica interna allacattolica. “Non lasciamo solo il Santo Padre nel ministero di pace”, ha rimarcato il cardinaleche ha lanciato anche un messaggio al mondopolitica: “Non ci ...

Parlando della guerra in Ucraina,spiega che ' il Papa ha sempre distinto con chiarezza tra ... Francesco condanna Hamas ele vittime innocenti di Gaza. Cos'altro può fare il Papa'. Sulle ...Parlando della guerra in Ucraina,spiega che ' il Papa ha sempre distinto con chiarezza tra ... Francesco condanna Hamas ele vittime innocenti di Gaza. Cos'altro può fare il Papa'. Sulle ..."Il Pontefice ci insegna a camminare insieme - afferma il Presidente Marco Bussone - a non perdere fiducia e stima anche tra Sindaci, a crescere nella logica del NOI che prende il posto dell'IO" ...A Fanpage.it con Nicola Porro per parlare di tutto, dal caso Ferragni a quello di Acca Larentia, da Milei alla politica italiana nello stile ...