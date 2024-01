Zone 30 | Salvini si oppone ma nel 2023 stanziò fondi per istituirle | il provvedimento del Mit quando era già ministro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) «Una scelta irragionevole». Con queste parole, ildei Trasporti, Matteo, aveva definito la decisione del comune di Bologna sul limite di 30 chilometri orari introdotto nel 70% circa delle strade del capoluogo emiliano, quelle più a rischio incidenti. E, ora, con una direttiva ad hoc, è pronto a ridurre le tutte le «trenta» d’Italia: «Il Mit sta lavorando a una direttiva per chiarire e semplificare il tema dei limiti di velocità, con particolare riferimento ai centri urbani», recita la nota inviata due giorni fa dal suo dicastero. Il Comune di Bologna, nel frattempo, gli ha rinnovato l’invito a un confronto, al qualenon chiude la porta. Il vicepremier «Spero – sottolinea il vicepremier – che il sindaco abbia voglia di ragionare, perché non ho voglia di litigare con nessuno, ma ho ...

