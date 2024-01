Zone 30 | Gori | “Decidano i Comuni | non il Ministro” Lega | “È solo una questione ideologica Non esistono ricette uniche”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Bergamo. . Querelle squisitamente politica sul tema dell’introduzione o meno del limite dei 30 chilometri all’ora, partendo dal post pubblicato su X dal sindaco. “I 30 all’ora in città non sono una bandiera, ma una misura di buon senso, da applicare con buon senso là dove utile a garantire più sicurezza a chi si muove in auto, in bici o a piedi. A Bergamo la stiamo introducendo con gradualità, e arriveremo all’80% del reticolo viario (non quindi sulle strade principali), sollecitati dai residenti dei quartieri. Quel che Salvini non sa è che lo stanno facendo anche i sindaci del suo partito (Olbia e Treviso tra i primi). In ogni caso la decisione tocca ai, e non al, proprio in virtù di quell’autonomia che a lui è tanto cara”. Giorgio, sindaco di Bergamo, lascia ai ...