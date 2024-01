Zendaya e JLo | regine dell’Haute Couture a Parigi Insieme alle altre stelle

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La settimana dell'Hauteè iniziata e come semprediventa ancora più bella. Soprattutto nei front row. Per le nostre guest stars la parola magica è solo una: osare. Senza remore e senza freni. E (per ora)e JLo sono inarrivabili

Lo, con un bob effetto wet di Eleonora Gionchi A l via la Parigi Haute Couture PE 2024, consedute in prima fila da Schiaparelli . È la maison francese ad aprire la settimana parigina ...Tagli capelli medi 2024: caschetti, bob e long bob guarda le foto Leggi anche ›, il ... Da Jennifer Lawrence afino a Dua Lipa e Selena Gomez, tutte si sono convertite a labbra rosate ...Citazioni hollywoodiane da Top gun e riferimenti al Texas. Sartorialità couture e incrostazioni tech. Daniel Roseberry, direttore creativo della maison di Diego Della Valle, crea un clash visivo in om ...Roma, città di cultura e simbolo di internazionalizzazione per arte, moda e cultura aperta al linguaggio internazionale ha accolto il World Beauty Celebrities, la ...