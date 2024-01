Zazzaroni | «Scudetto? L’Inter vince per valori Juventus un miracolo!»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La curiosità di scoprire chi si aggiudicherà il campionato quest’anno è tanta. Ivanha il suo pronostico fra Inter e, che spiega a Pressing. LA MIGLIORE – Ivan, oltre a confrontare la rosa delnelle ultime due stagioni, dice la sua sulla corsacon la: «Io l’ho sempre detto, una è più forte dell’altra e anche decisamente. Anche se oggi lasta molto meglio rispetto a prima. Non è scritto, perché nel calcio nulla lo è. Però se vogliamo fare un discorso diper me. Sesse lasarebbe una cosa miracolosa, perché la squadra di Inzaghi è più forte. Ha più soluzioni, è più squadra, ha più giocate, ...

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , si è soffermato sulla Lotta per la conquista dello Scudetto . Nel suo ultimo editoriale per il ... (napolipiu)

Ivan Zazzaroni ha proposto un confronto tra le ultime prestazioni di Inter e Juve . ecco le sue dichiarazioni in ottica scudetto Sulle colonne ... (calcionews24)

Ha fatto 51 punti ed è la favorita per lo, noi invece prima facciamo i punti per la quota ... Caressa ein coro sulle parole di Allegri: 'Qualcuno all'Inter ci è rimasto male ma era ...Dalle frequenze di Deejay Football Club, Ivanlancia fa una tiratina d'orecchia all'amico Massimiliano Allegri. Secondo le informazioni ...di mercato che avrebbe infiammato la lotta, ...Ivan Zazzaroni, a Pressing, parla così dopo Lecce-Juventus. Zazzaroni a Pressing dopo Lecce-Juventus "Manca una partita, non è che cambia ruolo..Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay durante la trasmissione Deejay Football Club commentando il nuovo ...