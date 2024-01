‘X6 – Crucisix’ inaugura la testata ‘Guro’ di Star Comics

Leggi su funweek

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Arriva in fumetteria il 30 gennaio X6 – Crucisix (), la nuova sorprendente serie firmata Shiryu Nakatake. Un manga efferato e di grande intensità, che ha rapidamente acquistato popolarità in Giappone e all’estero e che si è dimostrato in grado di spopolare su TikTok, ottenendo milioni di visualizzazioni. A questo link è possibile leggere gratuitamente un’anteprima digitale del manga. Acquistando il titolo nelle fumetterie aderenti i lettori riceveranno, in omaggio e fino a esaurimento scorte, loKit contenente shopper, cartolina trasparente in PVC, poster e segnalibro con illustrazioni esclusive dedicate alla serie. X6 – Crucisix: la trama Shun Uruma è uno studente delle elementari che subisce gravi atti di bullismo da un gruppo di cinque coetanei, i quali sperimentano su di lui metodi sempre nuovi e più crudeli ...