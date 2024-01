Winter Games Week | le scuole si preparano ai Giochi invernali 2026 nel segno dello sport che unisce

Staff management and ticketing platforms deployed to help Enhance operational Efficiency ; Digital flame and Live Cloud technologies leveraged to ... (sbircialanotizia)

A La Thuile, il mattino si veste d'argento. È il metallo che Giorgia Collomb, all'alba italiana, ha conquistato nella Combinata alpina degli Yog " 4thYouth Olympic- , i Giochi olimpici giovanili invernali in corso a Gangwon, in Corea del Sud. Partita tredicesima nella disciplina SuperG, Giorgia Collomb ha segnato il miglior tempo ...I vigili del fuoco, intervenuti per prestarle soccorso, hanno dovuto insistere per accompagnare a casa la pattinatrice norvegese, che nei giorni scorsi ha partecipato aiWorld Masters(...Fino al 2 febbraio le iscrizioni all'iniziativa nazionale, che si terrà dal 5 al 9 febbraio con il percorso interdisciplinare per sensibilizzare studentesse e studenti sui valori olimpici e paralimpic ...«Sono stati una festa per tutti questi “Winter world master games 2024” disputatisi, per quanto riguarda la nostra valle, a Chiavenna e a Madesimo, e il bilancio è molto positivo - afferma Filippo ...