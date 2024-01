Windows 10 scade | come si può allungare la sua durata? Ecco come fare

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ottobre 2025. Questa è una data in cui10 scadrà! I nostri PC sono infatti a rischio di rimanere bloccati a10, senza alcuna possibilità di ricevere nuovi aggiornamenti di sicurezza – e la Microsoft non sembra cambiare idea per quel che riguarda l’uso di11. Se il processore o la scheda madre mostrano delle incompatibilità, non si può effettuare il passaggio al nuovo sistema operativo. Rimane quindi una domanda semplice: è possibile attualmente rimandare questanza? Vediamo cosanza10:laqualche mezzo con il quale possiamo iniziare a “donare” qualche anno di vita in più al nostro computer. Pagate ...

... una vecchia versione di un sistema operativo nuovo "" prima di una nuova versione di un sistema operativo vecchio. L'utente può restare con10, se lo preferisce, ma lo deve aggiornare ...L'offerta è già in corso eil 30 giugno 2022 e il buono sconto ottenuto tramite l'apposita ... mentre sono escluse le App Amazon per tablet Android,Phone o iPad. Come spendere il buono ...Secondo il CEO di Arm Rene Haas l'accordo di esclusività tra Qualcomm e Microsoft per i chipset Arm sui laptop Windows terminerà nel 2024, aprendo il mercato a nuovi player come MediaTek, AMD e Nvidia ...Fine dell'esclusività Qualcomm per CPU ARM su Windows: aperta la strada a concorrenti come AMD e Nvidia. Rivoluzione nel mercato PC in arrivo.