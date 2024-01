WhatsApp vuole lanciare una funzione simile ad AirDrop

Mark Zuckerberg pensa che sia il contenitore più adatto a diventare il social del futuro, e forse un'app in cui fare un po' di tutto (ilpost)

L'uso di WhatsApp come strumento di comunicazione tra docenti e studenti ha sollevato un dibattito acceso. Di recente, un tweet ha riacceso la ... (orizzontescuola)

Intrighi di calciomercato: i messaggi whatsapp rivelano il nodo Napoli, la Juventus in lizza. Ultimi colpi di scena nel trasferimento di ... (napolipiu)

...ultime notizie segui gratis il canaledel Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale...per le precedenti simulazioni ai cittadini non è stato richiesto alcun tipo di azione ma chi...Il ministero dell'Agricoltura e della sicurezza alimentareistituire la cosiddetta legge Massari, dal cognome nome del famoso pasticciere Iginio Massari ,...Wired ha aperto il canale: ...L’Università di Perugia offre una vasta gamma di opportunità formative per chi vuole proseguire gli studi dopo la laurea triennale. C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per iscriversi a uno dei 45 corsi ...Il tecnico della Wash4Green Pinerolo, già artefice della miracolosa salvezza della passata stagione, resterà alla guida della squadra fino al 2025: la società ha dunque voluto premiare quanto ha ...