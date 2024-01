Wef | Telpress | social rivelano italiani preoccupati per clima e IA

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È il dato che emerge dall’analisi delle conversazioni sul web e suinetwork sul World Economic Forum 2024 realizzata dall’Osservatorio sui media e la comunicazione diItalia Se la gente è preoccupata per la guerra non lo è meno per i cambiamentitici e l’intelligenza artificiale. È il dato che emerge dall’analisi delle