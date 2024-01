Webinar gratuito «I rischi per i risparmiatori» giovedì 25 gennaio ore 18 30

PNRR 3.1 STEAM - scuole possono presentare progetti innovativi. Le indicazioni operative sulle procedure amministrative - negoziali e contabili in un WEBINAR giorno 8 - gratuito per gli abbonati PLUS

Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è un’iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dell’istruzione in Italia. In ... (orizzontescuola)