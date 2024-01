Vlahovic firma il sorpasso momentaneo della Juventus | nelle quote si accende il duello scudetto con l'Inter

Giuntoli e Manna - come scrive 'La Gazzetta dello Sport' - hanno in agenda un vertice con gli agenti del giocatore in settimana e puntano ad ... (247.libero)

cala l'asso sbloccando la gara con un gol sporco per poi mettere la suaalla partita. Quattro gol in due partite, 11 in campionato: Godot è arrivato e ne ha per tutti. L'Inter è ...Protagonista assoluto Dusan, autore di una doppietta al 14' e al 23' della ripresa. Nel finale, al 40', Bremeril tris di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. I pugliesi, al ...Un lavorone per Vlahovic, che spesso e volentieri non è riuscito ad eseguire il compito a dovere. Segnali di ripresa ci sono stati proprio a partire dal big match contro l’Inter, lì dove Dusan è ...Come riporta Agipronews, seconda doppietta consecutiva e quinto gol nelle ultime tre di campionato per Dusan Vlahovic, assoluto trascinatore di una Juventus in grande spolvero. Dopo la vittoria di Lec ...