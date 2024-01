Vittoria nel derby per la Smile Basket Benevento contro Caudium Airola

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna cornice di pubblico numerosissima ieri pomeriggio al Palatedeschi ha assistito alche metteva di fronte lae lavinto dai padroni di casa con il punteggio di 55 a 53 in una partita che si è giocata sul grande equilibrio, che ha visto i giocatori di casa spuntarla nei secondi finali di un match avvincente, carico di agonismo, ma sempre corretto, come spesso capita nelle partite molto sentite. Primi due quarti chiusi in svantaggio sul 31-33 per la squadra beneventana, nei secondi due , ma sopratutto nell’ultimo quarto di gioco , i ragazzi allenati da coach Pietro Iarriccio sono riusciti a prendere nove lunghezze di vantaggio, ma ancora una voltasi riportava sotto, ...

