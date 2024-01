“Vita da Carlo” arriva a Sanremo | casting e riprese per la terza stagione

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) foto copyright L’OpinionistaGENOVA – Ladi “da”, popolare serie Tv con protagonistaVerdone, prodotta da FilmAuro, toccherà anche la Liguria, con leche a inizio marzo arriveranno a. Per l’occasione, il ponente ligure è stato scelto anche per tre giornate di, necessarie a selezionare circa 250 comparse: martedì 30 gennaio a Savona, dalle 10 alle 19, in corso Vittorio Veneto 31; giovedì primo febbraio a Ventimiglia, dalle 10 alle 19, in via Sir Thomas Hanbury 21, sabato 3 febbraio a Imperia, dalle 10 alle 19, in via Delbecchi 32. Una quarta giornata si terrà a, dopo il Festival della canzone italiana. Lasarà visibile su ...