Violenta aggressione a bimbo di 4 anni | pitbull morde al volto | intervento immediato dei soccorsi

Una tranquilla giornata a Roma si trasforma in un incubo per una ragazza Roma na di 34 anni, che è stata vittima di una Violenta aggressione da parte ... (ilcorrieredellacitta)

Visibilmente tumefatto, il direttore di gara è stato portato in ospedale campionato di calcio sospeso a tempo indeterminato in Turchia dopo che un ... (sbircialanotizia)

Le immagini dellasono state catturate dalle telecamere della videosorveglianza, permettendo così agli investigatori di risalire all'identità di uno degli autori dell'episodio. ...... i facinorosi del Manduria li avrebbero aggrediti in maniera estremamenteprovocando loro ... per altri due tifosi coinvolti nell'un 49enne ed un 31enne del posto la misura ...La notte scorsa, nei pressi del Teatro Massimo di Palermo, un gruppo di sei giovani è stato vittima di una violenta aggressione da parte di un branco di bulli. I ragazzi, appena usciti da un locale e ...Non solo violenza legata alla movida ma anche aggressioni a sfondo razziale in una Palermo sempre più violenta per futili motivi o per motivi d'odio.