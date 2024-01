Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo | marito e moglie trovati morti in casa

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un uomo e una donna di 63 e 43 anni,, sono statiquesta mattina in un appartamento di un condominio di via Gaetano Donizetti ad Agropoli, in provincia di Salerno. Sul posto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale compagnia, ed è arrivato...

La coppia si stava separando. Lui era un pizzaiolo, lei lavorava in banca. Avevano una figlia di 13 anniFemminicidio " suicidio nel Salernitano. Lui 63 anni, lei 43. Trovato un coltello sporco di sangue, indagini in corso dei carabinieriSul posto, in via Donizzetti, i carabinieri che hanno sentito i vicini. Dalle prime ricostruzioni è emerso che Vincenzo Carnicelli avrebbe ucciso Annalisa Rizzo accoltellandola e che poi si sarebbe ...La figlia, 13 anni, dormiva in cameretta. Lui, 63 anni, pizzaiolo, si chiamava Vincenzo Carnicelli. Lei, 43 anni, impiegata in banca, si chiamava Annalisa Rizzo. Trovato in casa un coltello sporco di ...