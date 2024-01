Vincent Cassel | la prima uscita ufficiale con la nuova fidanzata Narah Baptista | le foto

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L'attore cinquantasettenne e la modella ventisettenne sono apparsi per lavolta in coppia, sorridenti e innamoratissimi, alla Paris Fashion Week

Vincent Cassel , ora con la modella Norah Baptista di trent'anni più giovane di lui, riflette sulle difficoltà di gestire le famiglie allargate come ... (comingsoon)

La sfilata di Ami Paris durante la settimana della moda di Parigi è stata l’occasione per un’uscita ufficiale con la compagna 27enne Narah Baptista. ... (ilfattoquotidiano)

Ormai tutti sanno che, anni 57, ha una nuova compagna: è la modella Norah Baptista , che ha 27 anni, cioè ben trenta meno di lui. Sono però considerazioni di qualche invidioso, perché l'attore francese ...Tags: caserta cliziaincorvaia cliziaincorvaiamatrimonio cliziaincorvaianozze gossip paolociavarro sifb tenutasandomenico Articolo precedente, ex marito della Bellucci, fa la prima ...Vincent Cassel, ora con la modella Norah Baptista di trent'anni più giovane di lui, riflette sulle difficoltà di gestire le famiglie allargate come la sua, che arriva da matrimonio e figlie con Monica ...La foto di Monica bellucci e Tim Burton sul red carpet a Roma hanno commosso tutti ottenendo la benevolenza di tutti i fan, compresa quella dei loro ex. Vincent Cassel che è stato ...