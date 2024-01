VIDEO – Lecce-Juventus 0-3 | Serie A | gol e highlights della partita

La Juventus supera 3 - 0 in trasferta ilnel match valido per la 21/a giornata di Serie A e sale momentaneamente in vetta alla classifica a 52 punti, a +1 sull'Inter ferma a causa dell'impegno in Arabia Saudita per la Supercoppa ...- Juventus, ecco ilcon gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 21 gennaio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle. Gli uomini di Massimiliamo ...Vince e convince. La Juventus di Massimiliano Allegri dimentica ancora una volta il "corto muso" e batte 3-0 il Lecce al Via del Mare. Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri sbloccano al 59' ...I bianconeri approfittano dell'impegno dell'Inter in Supercoppa per battere il Lecce e balzare in vetta alla classifica con una gara in più. Buona la prima per Daniele De Rossi con la Roma che batte ...