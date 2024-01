VIDEO “La Fortezza” delle cerimonie | gusto ed eleganza per i futuri sposi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Un weekend indimenticabile e capace di suscitare ispirazione e meraviglia ha contraddistinto l’ameno scenario della Tenuta ‘La’ di Torrecuso durante il ‘Wedding Day‘, uno straordinario evento progettato per accogliere, curiosi, visitatori e tutti coloro che intendono organizzare una cerimonia e quindi desiderano saggiare le possibili location onde individuare il luogo perfetto per il loro giorno speciale. Madrina dell’evento Francesca Ragone, la rinomata lookmaker salernitana che ha impreziosito il Wedding Day offrendo consulenze personalizzate alle future spose e condividendo consigli preziosi sulla cura del look da sfoggiare nel giorno più bello. Inoltre, le coppie hanno avuto l’opportunità di incontrare la wedding planner della Tenuta, Maria Franchi, per discutere i dettagli del loro ...