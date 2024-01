VIDEO “Aspettando la luce” | l’edizione 2024 della Candelora nel ricordo di Marcello Colasurdo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti” sarà dedicata alla memoria del maestro. Un cartellone ricco che comincerà dal 29 gennaio fino al 3 febbraio prossimo tra mostre, talk, spettacoli, proiezioni, musica, trekking, prevenzione dei tumori al seno e approfondimenti danno vita ad un programma ricco e articolato. L’evento è stato presentato dei vagonifunicolare che collega Mercogliano al Santuario di Mamma Schiavona, in una straordinaria salita verso le vette del Partenio. Presente Massimo Saveriano, direttore creativo; Don VitalianoSala e Vittorio D’Alessio sindaco di Mercogliano. “E’ un manifesto politico, sociale e culturale – ...

Quindici spettacoli spalmati in cinque mesi per comporre la Stagione teatrale del "Carlo Gesualdo " di Avellino

