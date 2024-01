VIDEO Agropoli | omicidio-suicidio | parla il comandante Colella

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Sono i carabinieri della compagnia diad indagare sulle dinamiche che hanno portato alla tragedia che si è consumata questa mattina nella camera da letto del secondo piano di un edificio in via Donizetti addove il 63enne Vincenzo Carnicelli avrebbe accoltellato a morte la moglie Annalisa Rizzo, 43 anni, mentre in un’altra stanza dormiva senza accorgersi di niente la figlia tredicenne. Il comandatedei carabinieri dinel primo pomeriggio di oggi ha rilasciato una serie di dichiarazioni su alcuni dettagli di una vicenda che ha molti lati oscuri ancora da chiarire. Partiamo dalle certezze. La coppia, lui pizzaiolo, lei dipendente di banca, era in via di separazione consensuale. L’è avvenuto al termine di una ...

... nell'ambito del progetto The New Poets, in collaborazione con Avis Comunale, Avis ... i partecipanti dovranno realizzare unsu TIKTOK o un reel su Instagram della durata massima di 30 ...... su ogni versante dell'arte: della pittura, alla scultura, alla fotografia, al mondo della- ...Città del Messico - (Scuderie Aldobrandini) di Frascati - (Castello Angioino Aragonese) di-...Cronaca: Si invia la dichiarazione del sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi, in merito alla tragedia consumatasi questa m ...Agropoli, 22 Gennaio – Marito e moglie sono stati trovati morti in un’abitazione di Agropoli, in provincia di Salerno. Le vittime hanno 63 anni, l’uomo, e 43 la donna. Sono in corso accertamenti da pa ...