Vicenza | scontri al corteo contro padiglione israeliano | si indaga su venti persone

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La Giornata della Memoria si avvicina e in Italia aumentano gli episodi di antisemitismo legati al conflitto tra Israele e Hamas. Lo scorso venerdì, aundi 500organizzato dai centri sociali per protestarela presenza di unlegato a Israele alla FieraOro ha dato inizio ae L'articolo proviene da Il Difforme.

Lancio di petardi e in risposta gli idranti della polizia che entrano in azione: è quello che è accaduto a Vicenza Oro, dove si sono verificati ... (ilmattino)

“Figli di papà dei centri sociali protestano in nome della pace mettendo in piazza un violento antisemitismo riversato sulle pelle delle forze ... (tpi)

Scontri alla fiera dell’Oro di Vicenza , la Digos indaga per identificare i partecipanti alla manifestazione La Digos sta indaga ndo per identificare ... (361magazine)

Scontri alla Fiera dell’Oro di Vicenza , la Digos indaga per identificare i partecipanti alla manifestazione La Digos sta indaga ndo per identificare ... (361magazine)

VIDEO FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaal corteo contro la presenza di Israele in Fiera I manifestanti hanno cercato di avvicinarsi al quartiere ......Lodigiano (Lodi) i funerali di Giovanna Pedretti - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento Fotogallery -al corteo contro la presenza di Israele a FieraUltimo ...È destinata ad allungarsi la lista delle persone denunciate per gli scontri di sabato a Vicenza. La Digos sta infatti visionando i numerosi filmati, per risalire all'identità degli autori delle ...La Digos sta indagando per identificare i partecipanti alla manifestazione pro Palestina sfociata in guerriglia con la Polizia durante la Fiera dell’Oro a Vicenza. I partecipanti sono stati almeno 700 ...