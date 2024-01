Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2024 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024)DEL 22 GENNAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME ORA SPENTO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1; SULLA STESSA A24 SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO VERSO IL RACCORDO; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, E SEMPRE VERSO OSTIA SULLA ...